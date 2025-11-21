Destaca que la tabasqueña alzó la voz ante una injusticia

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó este viernes a Fátima Bosch por su triunfo en Miss Universe 2025 y destacó que la tabasqueña es un ejemplo por alzar la voz cuando sintió que enfrentaba una injusticia. Durante la conferencia mañanera, reconoció el logro de la joven de Teapa, quien se convirtió en la cuarta mexicana en obtener la corona.

"Muchas felicidades a ella. Siempre tiene su cuestionamiento el concurso de Miss Universo pero no vamos a entrar en ese debate" , dijo la Presidenta.

Destacó su valentía ante la injusticia

La mandataria subrayó que lo que más le llamó la atención fue la actitud de Bosch ante el controversial incidente ocurrido durante el certamen, cuando el presidente de Miss Grand International (MGI), Nawat Itsaragrisil, quien la insultó públicamente durante una reunión con las delegadas en Tailandia.

"A mi me gustó de ella, aparte de todo lo que tiene que ver, que ella levanta la voz en un momento en que siente que hay una injusticia contra ella y es un ejemplo, en ese momento".

Sheinbaum recordó lo que suele decir en sus mítines sobre la participación femenina: "Pero digo, más allá del propio concurso y que se puede platicar de eso en otro momento, a mi me gustó de ella que levantó la voz cuando siente que hay una injusticia y eso es un ejemplo para todas y todos los mexicanos y para las mujeres".

"Yo digo en los mítines: ya quedó atrás aquella cosa que decían calladita te ves más bonita, las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos" , agregó.

Un triunfo histórico para México

Fátima Bosch, originaria de Teapa, Tabasco, se coronó Miss Universe 2025 tras imponerse en la final a la representante local, Praveenar Singh, de Tailandia. Su camino no estuvo libre de polémica. A principios de noviembre, uno de los directivos del certamen la agredió verbalmente al llamarla “tonta”, hecho que generó indignación y la llevó a pronunciarse con firmeza.

"Estamos para crear el cambio, porque somos mujeres, las mujeres logramos pararnos con valentía, hacemos historia", declaró Bosch durante la competencia.

Con 25 años, se convierte en la cuarta mexicana en obtener la corona, siguiendo los pasos de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2021).