Isadora “N”, Miss Guerrero 2024, fue arrestada en la Autopista del Sol junto a un presunto escolta, tras hallarse un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en la camioneta en la que viajaban.

Agentes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron la noche del jueves a Isadora “N”, Miss Guerrero 2024, por la presunta portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La detención ocurrió en la caseta de La Venta, sobre la Autopista del Sol, durante una revisión de rutina al vehículo en el que viajaba hacia el puerto, acompañada de un hombre que se identificó como su escolta.

Las autoridades indicaron que, al inspeccionar la camioneta blanca marca Dodge, tipo Durango, localizaron un arma de fuego en la cajuela. Ninguno de los ocupantes presentó documentación que acreditara la legalidad de su posesión.

Tanto la joven de 25 años como su acompañante fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Acapulco. En un plazo máximo de 48 horas se determinará su situación jurídica.

Isadora “N” es licenciada en derecho y cursa estudios en gastronomía. En septiembre de 2024 fue seleccionada para representar a Guerrero en el certamen nacional Miss México 2025.



