El Senado aprobó la Miscelánea Fiscal 2026 que incluye un nuevo gravamen a los videojuegos con contenido violento, además de incrementos a tabacos y bebidas azucaradas.

El Senado de la República aprobó este martes, en lo general y en lo particular, la Miscelánea Fiscal 2026, que contempla nuevos gravámenes, entre ellos un impuesto del 8 por ciento a los videojuegos considerados "violentos", así como incrementos en las cuotas aplicadas a bebidas azucaradas, productos 'light' y tabacos.

Con 76 votos a favor y 34 en contra, las y los senadores avalaron las reformas al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), parte del Paquete Económico 2026 impulsado por el Ejecutivo Federal.

Los votos a favor provinieron de la mayoría oficialista conformada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), mientras que la oposición —integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— rechazó la medida al considerarla excesiva y recaudatoria.

El nuevo impuesto a los videojuegos aplica a aquellos con contenido extremo o no apto para menores de 18 años, bajo el argumento de "proteger la salud mental y social". Sin embargo, legisladores de oposición calificaron la medida como un "error político y financiero" que no resolverá los problemas de violencia.

"He jugado videojuegos toda mi vida. Gravar el entretenimiento bajo el prejuicio de que genera violencia es un error que solo exhibe la crisis financiera del gobierno" , señaló el senador Luis Donaldo Colosio Riojas (MC).

Por su parte, el senador morenista Rafael Huerta Ladrón de Guevara defendió los incrementos al IEPS, al asegurar que "no son caprichos, sino recomendaciones internacionales", y que los recursos serán destinados a programas de salud y bienestar.

Además de los cambios al IEPS, el Senado aprobó modificaciones al Código Fiscal de la Federación (CFF) que otorgan nuevas facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para negar inscripciones al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a empresas vinculadas con factureras y exigir información en tiempo real a plataformas digitales.

Estas disposiciones fueron criticadas por legisladores de oposición, quienes las calificaron como una "ley espía" que vulnera la privacidad de los usuarios.

"Quieren un SAT con ojos en todos lados, menos donde están los verdaderos delincuentes" , dijo la senadora panista Imelda San Miguel.

Organizaciones como Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19 advirtieron que el artículo 30-B del CFF representa "una amenaza al derecho a la privacidad y a la libertad de expresión", al permitir que el fisco acceda de forma permanente y sin control judicial a los datos de los usuarios de plataformas digitales.

La Miscelánea Fiscal 2026 también contempla aumentos en tarifas migratorias, derechos de museos y servicios públicos, así como una recaudación tributaria récord estimada en 5.8 billones de pesos, un 6.5 por ciento más que el año anterior.

El Senado aún deberá discutir la Ley de Ingresos de la Federación 2026, cuya aprobación está programada antes del 31 de octubre.