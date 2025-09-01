Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, adelantó también la revisión de las pensiones de ministros en retiro, cuyos ingresos van de 205 mil a 385 mil pesos mensuales, además de proponer la eliminación de apoyos considerados excesivos dentro del presupuesto del máximo tribunal.

En primera sesión, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, dijo que se solicitará que ministros ganen menos que la presidenta de la República.

"Tan pronto se constituya el Órgano de Administración Judicial, la Suprema Corte le solicitará que implemente las medidas necesarias para que todos los juzgadores electos en el pasado proceso electoral ganemos menos que la Presidenta de la República, conforme a lo dispuesto por el artículo ciento veintisiete de la constitución general, fracción tercera" , indicó.

"Lo que permitirá de inicio una un ahorro anual de trescientos millones de pesos. En el mismo sentido, vamos a estar vigilantes para que se inicie un proceso de diálogo y a la par se analice y se solucione los juicios interpuestos por un gran número de funcionarios judiciales que ganan más que la Presidenta, hasta ajustar a todos y todas a las remuneraciones cumpliendo el mandato constitucional" .

"La justicia no puede tener privilegios" , sostuvo, al reiterar que el objetivo es construir un Poder Judicial más cercano, transparente y honesto.

Expuso que buscan erradicar excesos administrativos y gastos superfluos, destinando cada peso del presupuesto a garantizar el funcionamiento de los juzgados y la resolución de expedientes.