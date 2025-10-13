Ministros de la SCJN anunciaron donación de parte de sus salarios para apoyar a afectados por las lluvias en varios estados del país.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, anunció que las y los ministros del Pleno donarán parte de sus salarios para apoyar a las personas afectadas por las recientes lluvias en Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

De acuerdo con Animal Político, la iniciativa se acompañará de una colecta en los centros de acopio de Pino Suárez y Revolución, a la que Aguilar Ortiz invitó a todos los integrantes del Poder Judicial a sumarse.

“Relacionado con los afectados por las lluvias de los últimos días, saludo cordialmente a estimadas ministras y ministros de esta Corte. Propongo que guardemos un minuto de silencio por los fallecidos y las víctimas de este temporal” , dijo durante la sesión del Pleno, que se llevó a cabo con un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Salarios de los ministros

Desde enero de 2025, los ministros en retiro de la SCJN percibían menos de 200 mil pesos mensuales. Actualmente, los nuevos integrantes de la Corte tienen un salario bruto de 190 mil 973.10 pesos, que después de impuestos equivale a 137 mil 83.82 pesos mensuales.

Según el Manual de Remuneraciones del Poder Judicial de la Federación (PJF), estas cifras no incluyen los seguros de separación individualizada ni de gastos médicos mayores, los cuales no se consideran ingresos adicionales.

En su primer discurso como ministro presidente, el 1 de septiembre, Hugo Aguilar Ortiz afirmó: “Los integrantes del Pleno ajustarán sus salarios para no ganar más que la Presidenta Claudia Sheinbaum”.