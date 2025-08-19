Al cerrar el telón de la Corte que nació con la reforma de 1994, expresó que mientras haya ciudadanos dispuestos a defender la justicia con integridad, México tendrá un horizonte de dignidad y libertad.

En la última sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra presidenta Norma Piña dijo que serán la sociedad y la historia las que "juzgarán a quiénes hemos juzgado" .

Al cerrar el telón de la Corte que nació con la reforma de 1994, expresó que mientras haya ciudadanos dispuestos a defender la justicia con integridad, México tendrá un horizonte de dignidad y libertad.

"La Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad, no me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó, serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello, será la sociedad y la historia misma, las que juzgarán a quienes hemos juzgado" , sostuvo.

En su discurso, destacó el papel histórico del máximo tribunal, así como su legado de precedentes y resoluciones.

"Su legado de precedentes y resoluciones han constituido un sólido bloque protector de los derechos fundamentales, garantizando, además, la progresividad de los derechos humanos'' .

"La Suprema Corte no es sólo un órgano del Estado, es la piedra angular de la justicia constitucional, el máximo garante del ordenamiento jurídico nacional, y un bastión en la defensa de la democracia constitucional y las libertades de todas las personas" , sostuvo.

La ministra agradeció a todo el personal por su excelencia profesional y sostener la labor de la Corte.

"Quiero rendir aquí un homenaje a quienes día tras día, en silencio y sin reflectores, han sostenido la labor de este Tribunal: al personal jurisdiccional que al amparo de su constancia y de la mayor excelencia profesional, pone los cimientos de las resoluciones que adoptamos colegiadamente'' .

"Su labor, muchas veces invisible para el público, es esencial para que las decisiones de este alto Tribunal se materialicen, y sobre todo para que se cumpla con el derecho de toda persona de acceder a la justicia'' .