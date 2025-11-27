La Cámara Alta completó la integración de nuevas magistraturas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que entrarán en funciones el 1 de enero de 2026.

El abogado nogalense Miguel Ernesto Pompa Corella fue ratificado por el Senado de la República como magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en una votación realizada el miércoles 26 de noviembre.

La discusión formó parte del proceso para cubrir las vacantes del tribunal, luego de que el Ejecutivo Federal envió al Senado un oficio con 21 propuestas el pasado 21 de noviembre.

El documento fue turnado a las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos Primera, encargadas de revisar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley Orgánica del TFJA.

Tras el análisis de los perfiles, el Pleno aprobó el dictamen que ratifica a 19 de las personas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum. En el caso de Pompa Corella, la votación se llevó a cabo por separado, a solicitud de los legisladores de Morena María Guadalupe Chavira de la Rosa y Heriberto Marcelo Aguilar Castillo. Su nombramiento obtuvo 64 votos a favor y 34 en contra.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, tomó protesta a las y los nuevos magistrados, quienes permanecerán en el cargo durante un periodo de diez años, a partir del 1 de enero de 2026.

Durante la sesión, legisladores de diversas bancadas expusieron sus posiciones sobre la integración del tribunal. Desde la Comisión de Hacienda, su presidente Miguel Ángel Yunes Márquez destacó que la justicia administrativa es un mecanismo esencial para marcar límites a la actuación gubernamental y proteger los derechos de la ciudadanía.

Por su parte, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, afirmó que el TFJA es clave en el combate a la corrupción y sostuvo que la renovación de magistraturas fortalecerá su autonomía.