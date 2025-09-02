La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha caído de manera significativa, al señalar que hoy son menos quienes buscan oportunidades fuera del país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este martes que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha disminuido considerablemente en comparación con años anteriores.

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria recordó que en periodos pasados, particularmente durante la etapa del neoliberalismo, más de un millón de connacionales fueron deportados en un solo año sin recibir apoyos a su regreso.

“Las y los migrantes no se van en general por gusto, sino por necesidad. Hoy hay menos migración de mexicanas y mexicanos”, afirmó.

Sheinbaum precisó que durante la administración anterior sí se observó un flujo migratorio importante, pero principalmente de personas de otras nacionalidades que atravesaban México rumbo a Estados Unidos. En contraste, la salida de mexicanos ha mostrado una tendencia a la baja.

Política de retorno

La presidenta destacó que el gobierno federal mantiene disposición para recibir a los connacionales que decidan regresar al país:

“Si algo caracteriza al pueblo de México es su generosidad. A quienes regresan, siempre se les recibe con los brazos abiertos”, expresó.

El gobierno federal asegura que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos se ha reducido de forma notable, en un contexto donde la movilidad en la región está marcada por flujos de otras nacionalidades. La administración de Sheinbaum busca acompañar con apoyo a quienes retornen al país.