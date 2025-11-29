El hallazgo ocurrió alrededor de las 14:00 horas por transeúntes que alertaron del contenedor en el río Santa Bárbara, en la Colonia 18 de Marzo, al oriente del municipio.

Maritza Espino Ponce, una joven de 28 años desaparecida en Uruapan, Michoacán, desde el pasado 24 de noviembre, fue hallada muerta dentro de un tambo que flotaba en un canal de desechos este sábado.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 14:00 horas por transeúntes que alertaron del contenedor en el río Santa Bárbara, en la Colonia 18 de Marzo, al oriente del municipio.

Paramédicos y Bomberos de Protección Civil Municipal apoyaron en la recuperación del cuerpo, que posteriormente fue llevado al Semefo, donde familiares identificaron a la joven.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Maritza se comunicó por última vez con uno de sus familiares a las 8:40 horas del pasado lunes.

Hasta el momento se desconocen las causas del feminicidio.