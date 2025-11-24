Reportan cuatro muertos y ocho heridos, entre ellos un menor en estado crítico, tras accidente grabado en video en el municipio Zamora

Un choque provocado por una patrulla de la Guardia Nacional dejó cuatro personas sin vida, entre ellas dos menores de edad, y al menos ocho lesionados en Zamora, Michoacán. El hecho ocurrido la mañana del domingo quedó grabado en video por una cámara de seguridad y fue difundido ampliamente en redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró alrededor de las 11:30 horas, cuando la unidad oficial circulaba a alta velocidad sobre la avenida Madero Norte, a la altura del puente peatonal Palo Alto, rumbo a una emergencia. La patrulla impactó con fuerza contra una camioneta particular, que fue proyectada para colisionar hacia cinco vehículos: dos camionetas, un automóvil, una motocicleta y una bicicleta.

En los videos se alcanza a ver que la camioneta quedó prácticamente destruida y otros automóviles terminaron seriamente dañados. Al lugar del incidente acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que fallecieron ahí una mujer y dos menores de edad que viajaban juntos. Un motociclista falleció más tarde, después de ser trasladado a un hospital cercano, debido a la gravedad de sus heridas.

La unidad de la Guardia Nacional arrolló también a un ciclista que transitaba por la zona; en total, ocho personas resultaron heridas. Entre ellas están seis elementos de la patrulla, y un menor de edad que permanece en estado delicado.

El video del accidente generó indignación en redes sociales, compartido por María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, quién calificó como “muy grave lo ocurrido en Zamora” y cuestionó que quienes conducen vehículos oficiales se trasladen en exceso de velocidad dentro de zonas urbanas.

El menor lesionado, en estado crítico

Un menor de edad resultó gravemente herido iba a ser trasladado a un hospital de alta especialidad, pero su estado de salud empeoró durante el inicio del viaje aéreo, actualizó este lunes el alcalde de Zamora, Carlos Soto. En sus redes sociales informó que “al momento de iniciar el procedimiento, el organismo del pequeño no reaccionó de manera favorable y su estado de salud volvió a ser crítico”.

Ante ello, los médicos determinaron que no era seguro moverlo, señaló el edil. Añadió que el gobierno municipal se mantiene en acompañamiento constante con la abuelita del menor y que el helicóptero seguirá disponible hasta que los especialistas consideren viable el traslado.

El alcalde pidió oraciones por el niño y agradeció a la Secretaría de Salud estatal por su apoyo.

La Fiscalía Regional de Zamora abrió una carpeta de investigación para determinar responsabilidades. La patrulla involucrada es una Chevrolet Silverado con número 30231, que ya fue asegurada junto con el resto de los vehículos para peritajes mecánicos y de reconstrucción de hechos. Personal pericial recolectó evidencias, entrevistó testigos y realizará los estudios correspondientes para conocer la velocidad, trayectoria y manejo de la unidad al momento del choque.

Hasta la noche del domingo, ni el Gobierno de Michoacán ni la Guardia Nacional habían emitido una postura oficial sobre el caso.