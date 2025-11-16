José Antonio Cruz Medina asume la SSP en Michoacán en medio de tensión por caso Manzo.

El Gobierno de Michoacán anunció este domingo 16 de noviembre el nombramiento de José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en sustitución de Juan Carlos Oseguera Cortés, en medio del clima de violencia y tensión desatado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó a Cruz Medina como parte de un “relevo estratégico” orientado a fortalecer la coordinación con el Gobierno federal y consolidar la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El ajuste busca reforzar las operaciones conjuntas entre la Federación y el Estado ante el repunte de violencia que ha incluido asesinatos recientes de líderes públicos y protestas crecientes en diversas regiones.

La salida de Juan Carlos Oseguera Cortés ocurrió pese a que días antes había declarado contar con respaldo federal, tras reunirse en Morelia con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Incluso, la mañana del mismo domingo, Oseguera representó al gobernador en Lázaro Cárdenas durante la entrega–recepción del Mando de Armas en la XVI Zona Naval.

El movimiento también alcanzó a la Subsecretaría de Operación Policial, donde José Ortega Silva fue removido y sustituido por Ramsés Adalid Vega Sayavedra.

¿Quién es José Antonio Cruz Medina?

José Antonio Cruz Medina llega con más de dos décadas de experiencia en investigación, inteligencia y operaciones policiales. Hasta este domingo se desempeñaba como vicefiscal de la Fiscalía General del Estado, donde encabezó áreas de inteligencia y análisis. Antes fue fiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y subsecretario de Investigación Especializada de la SSP.

En su trayectoria destacan cargos en la extinta Policía Federal como director general de Operaciones Técnicas y Tácticas, así como responsabilidades de coordinación en la Guardia Nacional y la Fiscalía de Baja California.

También ha dirigido investigaciones contra grupos delictivos de alto impacto, incluido un operativo en Zacapu que derivó en la detención de Jesús 'N', presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, posteriormente liberado por determinaciones de la FGR.

Cruz Medina cuenta con formación en Derecho, posgrados y capacitación internacional en México, Estados Unidos, Polonia y Colombia. Su desempeño le ha valido reconocimientos institucionales y mantiene cercanía operativa con Omar García Harfuch.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla nombró a José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.



— Azucena Uresti (@azucenau) November 16, 2025