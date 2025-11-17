Las áreas locales de seguridad reportaron que la ofensiva delictiva en contra de las autoridades fue perpetrada por el grupo armado en la localidad de Sanabria, municipio de Tzintzuntzan.

Luego de perpetrar un ataque en contra de personal de fuerzas estatales y federales, integrantes de una célula criminal fuertemente armada ordenaron la quema de camiones y vehículos en distintos puntos carreteros de Michoacán.

Las áreas locales de seguridad reportaron que la ofensiva delictiva en contra de las autoridades fue perpetrada por el grupo armado en la localidad de Sanabria, municipio de Tzintzuntzan.

Los elementos estatales y federales repelieron el ataque y pidieron apoyo a sus compañeros, refuerzos que llegaron por tierra y aire.

Para tratar de frenar la llegada de más personal de fuerzas estatales y federales, la célula delictiva se apoderó de varios vehículos y camiones, los cuales atravesó en distintos puntos carreteros de la entidad y les prendió fuego.

Hasta este momento se desconoce el saldo del choque a tiros, pero las fuentes de seguridad consultadas refieren que el operativo tenía como finalidad la captura de un importante líder regional del crimen organizado.