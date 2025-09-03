La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo programa bilateral con Estados Unidos para reforzar la seguridad fronteriza, investigar precursores químicos de fentanilo y atender temas de comercio y migración.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para implementar el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, un mecanismo que busca fortalecer la coordinación en temas de seguridad, narcotráfico y migración.

El anuncio se dio previo a la reunión de la mandataria en Palacio Nacional con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien realiza su primera visita oficial a México.

Sheinbaum explicó que el acuerdo contempla la conformación de un Grupo de Alto Nivel con reuniones permanentes entre ambos gobiernos, a fin de dar continuidad a los compromisos binacionales en seguridad.

Uno de los puntos centrales será la creación de un grupo conjunto de investigación sobre precursores químicos usados en la elaboración de fentanilo, con el fin de homologar información y frenar el tráfico de sustancias ilícitas.

“Ya tiene nombre: Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley. Tiene que ver con colaboración sin subordinación, en el marco de nuestras soberanías”, puntualizó la presidenta.

Además del tema de seguridad, Sheinbaum adelantó que durante la reunión se abordará el trato a los mexicanos que residen en Estados Unidos y algunos asuntos relacionados con el comercio bilateral, pese a que no son competencia directa del Departamento de Estado.

“Vamos a hacer una presentación de los logros de la estrategia de seguridad en que hemos colaborado conjuntamente, y también quiero tocar el tema de los mexicanos que viven allá, además de algunos puntos de cooperación comercial”, señaló.