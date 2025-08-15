Agricultura y USDA acordaron un plan binacional para frenar la plaga que afecta al ganado, con medidas de control, vigilancia y producción masiva de moscas estériles.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) firmaron este viernes el Plan de Acción Aphis-Senasica para el control del gusano barrenador del ganado (GBG), una plaga que afecta a la ganadería en la región.

El acuerdo fue suscrito por el titular de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, y la secretaria del USDA, Brooke Rollins. El documento establece criterios, protocolos y medidas de control reconocidas por ambas naciones, resultado de un taller técnico realizado en julio en la capital mexicana.

Principales medidas del plan

Entre los puntos aprobados se incluyen:

Regionalización del territorio nacional para aplicar acciones específicas de control .

Protocolo de importación segura de ganado por vía marítima .

Monitoreo innovador mediante trampas con atrayentes para detectar la plaga .

Movilización de ganado solo entre corrales certificados por Senasica.

Además, el plan abarca control de movilización, vigilancia de dispersión, supervisión de animales domésticos y fauna silvestre, así como lineamientos para aplicar suspensiones preventivas en caso de nuevos brotes.

Producción masiva de moscas estériles

El acuerdo también formaliza el apoyo de Estados Unidos para habilitar una nueva planta en Metapa de Domínguez, Chiapas, que producirá hasta 100 millones de moscas estériles por semana. La instalación, en proceso de habilitación desde julio, estará operativa en el primer semestre de 2026 y fortalecerá la campaña de erradicación del GBG.



