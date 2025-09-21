La canciller canadiense Anita Anand destacó que el compromiso bilateral busca consolidar proyectos de inversión y desarrollo estratégico en áreas que resultan prioritarias para ambas naciones.

Los Gobiernos de México y Canadá acordaron fortalecer su cooperación en sectores clave como minería, energía, seguridad y defensa, con el objetivo de generar beneficios económicos en los próximos años, afirmó Anita Anand, ministra de Relaciones Exteriores canadiense.

“Junto con el Ministro De La Fuente espero impulsar el Plan de Acción Canadá-México, centra do en energía, minería, inteligencia artificial, seguridad y defensa para obtener resultados económicos reales en los próximos años” , expresó en la red social X.

El jueves, el primer ministro Mark Carney visitó México acompañado por miembros de su gabinete —incluida Anand— así como representantes del sector empresarial, para sostener una serie de encuentros en Palacio Nacional.