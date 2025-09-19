La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó un acuerdo con Canadá para enfrentar juntos el narcotráfico y el tráfico de drogas, incluido el fentanilo. El anuncio se dio tras la reunión con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en Palacio Nacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se alcanzó un acuerdo con el gobierno de Canadá para fortalecer la cooperación en materia de seguridad. El objetivo es enfrentar de manera conjunta el narcotráfico y el tráfico de drogas que impactan a ambos países, con énfasis en el fentanilo.

Durante la reunión celebrada en Palacio Nacional con el primer ministro canadiense, Mark Carney, se abordó este tema como uno de los tres apartados principales de la agenda bilateral.

Carney reconoció que existen operaciones de cárteles mexicanos en Canadá y, de manera recíproca, grupos criminales con presencia canadiense en México. Ante este panorama, los gobiernos acordaron reforzar mecanismos de cooperación en inteligencia y seguridad.

El trasiego de fentanilo y otras drogas sintéticas en América del Norte fue señalado como un desafío común que requiere coordinación internacional. Tanto México como Canadá subrayaron la importancia de ampliar el intercambio de información y fortalecer la colaboración de agencias de seguridad.

La Presidencia de México confirmó que la cooperación en seguridad será parte de la agenda permanente entre ambos países, con la finalidad de enfrentar el narcotráfico y contener el tráfico de drogas en la región.



