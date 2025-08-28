En conferencia mañanera, el secretario de Economía Marcelo Ebrard anunció la suspensión del régimen de importación temporal de calzado terminado.

Durante la conferencia matutina de este 28 de agosto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que entró en vigor el decreto que suspende la importación temporal de calzado terminado, publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Hoy se publica en el Diario Oficial el decreto que suspende la importación temporal de calzado terminado que se estaba trayendo a México... Nos pidió la presidenta que se preparara el decreto y hoy se publica”, señaló Ebrard.

El funcionario explicó que la importación temporal permitía que productos terminados ingresaran al país sin pagar impuestos, bajo el régimen IMMEX, diseñado originalmente para fortalecer la integración productiva con Estados Unidos.

En el caso del calzado, añadió, los artículos entraban y salían de México sin valor agregado, lo que exentaba el pago del IVA y generaba distorsiones en el mercado. Con el nuevo decreto, el calzado terminado pasará a ser considerado importación definitiva, lo que obliga al pago de impuestos correspondientes.

Objetivos y beneficios esperados

Ebrard destacó que la decisión busca:

Recuperar empleos en la industria nacional del calzado

en la del Incrementar la producción local

Reducir el contrabando

Fortalecer la competitividad del sector

“El PIB del calzado cayó 12.8% en 2024 frente a 2023, la producción retrocedió 12.5% y se perdieron casi 11 mil empleos formales”, detalló.

Aclaró que las partes y componentes de calzado podrán seguir importándose bajo el régimen IMMEX para su maquila en México.

Contexto del sector

De acuerdo con cifras oficiales, en 2021 México exportaba seis pares de zapatos por cada uno importado, pero en 2024 la proporción cayó a menos de un par exportado por cada par importado, reflejando la presión sobre la industria nacional.