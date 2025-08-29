La Secretaría de Relaciones Exteriores reafirmó que las tareas de seguridad en México competen únicamente a las autoridades nacionales y subrayó que la cooperación con Estados Unidos se mantiene bajo principios de soberanía y respeto mutuo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aclaró este viernes que la seguridad en territorio mexicano es una atribución exclusiva del Estado mexicano, en respuesta a las recientes declaraciones del senador estadounidense Ted Cruz.

“Nuestra Constitución y leyes establecen con claridad que las funciones en materia de seguridad dentro del territorio de nuestro país corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas”, señaló la Cancillería en un comunicado.

La dependencia explicó que existe un marco de cooperación vigente con el gobierno de Estados Unidos, sustentado en la ley y en tratados internacionales adoptados por ambas naciones. Dicho trabajo conjunto, puntualizó, siempre se desarrolla con respeto a la soberanía mexicana.

Además, la SRE recordó que desde hace varios meses se mantienen conversaciones con el Departamento de Estado para consolidar un nuevo entendimiento en materia de seguridad.

Principios de colaboración

El gobierno de México dejó claro que la cooperación binacional debe basarse en:

Responsabilidad compartida

Confianza mutua

Pleno respeto a las soberanías y al territorio

Colaboración sin subordinación

Estos lineamientos, añadió la Cancillería, fueron definidos por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Reunión con Ted Cruz

La SRE informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente transmitió directamente esta postura al senador Ted Cruz durante un encuentro sostenido este mismo viernes en la sede de la Cancillería en Ciudad de México.