Sheinbaum anuncia que el país exigirá explicaciones al gobierno estadounidense por operativos en aguas internacionales

La Secretaría de Marina de México realizó una operación de rescate a más de 830 kilómetros de Acapulco, Guerrero, para salvar al único sobreviviente de una serie de ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Océano Pacífico.

Según información oficial, los ataques dejaron 14 personas muertas y ocurrieron en aguas internacionales, fuera de la jurisdicción de cualquier país.

Un operativo de rescate humanitario

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó esta mañana de martes que la Secretaría de Marina (Semar) respondió a una solicitud de apoyo de la Guardia Costera de Estados Unidos para rescatar al único sobreviviente de los tres ataques.

“Digamos que fue un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga. [...] Parece que quedó un sobreviviente, y la Marina, por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona” , explicó la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum aclaró que la acción de México se dio por motivos humanitarios, en cumplimiento de los tratados internacionales sobre rescate marítimo, y que el gobierno federal no comparte ni avala los operativos unilaterales del ejército estadounidense.

Estados Unidos confirma los ataques

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, informó que el lunes las fuerzas armadas de su país realizaron tres ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas.

Los operativos, dijo, se efectuaron en el Pacífico oriental, y resultaron en la muerte de 14 tripulantes. También confirmó la existencia de un sobreviviente, quien fue rescatado por las autoridades mexicanas tras la coordinación de búsqueda con la Guardia Costera.

Hegseth no precisó si el sobreviviente permanecerá bajo custodia mexicana o será entregado a Estados Unidos, dejando abierta la definición de su estatus legal.

México pedirá una revisión diplomática del caso

Durante su conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que su gobierno no está de acuerdo con los ataques estadounidenses, y anunció que pedirá al Embajador de Estados Unidos en México sostener una reunión para analizar el incidente dentro del marco del acuerdo bilateral de seguridad.

“Yo hice el planteamiento al Secretario de Marina y al de Relaciones Exteriores para que estos temas se vean en una mesa, porque nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y no estamos de acuerdo con este tipo de ataques” , declaró la presidenta.

El rescate de la Marina mexicana se ampara en principios del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), un tratado adoptado por la Organización Marítima Internacional (OMI) tras el hundimiento del Titanic.

El SOLAS 1974, en su versión actual, obliga a los Estados signatarios —entre ellos México— a brindar asistencia a personas en peligro en el mar, sin importar su nacionalidad o condición legal.

Próximos pasos

El Gobierno de México espera el informe completo de la Secretaría de Marina sobre el rescate y la situación del sobreviviente. Además, la Cancillería buscará establecer un diálogo formal con Washington para evitar incidentes similares en el futuro y reafirmar el respeto a las normas internacionales en materia marítima y de soberanía.