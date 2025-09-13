La Secretaría de Relaciones Exteriores condenó la muerte de Silverio Villegas, un mexicano de 38 años originario de Michoacán, abatido durante un operativo del ICE en Chicago. El consulado en esa ciudad brinda apoyo legal a la familia mientras se exige esclarecer los hechos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó la muerte de Silverio Villegas González, ciudadano mexicano de 38 años, ocurrida el viernes 12 de septiembre en un suburbio al norte de Chicago, Estados Unidos, durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En un comunicado en su cuenta oficial de X, la dependencia federal pidió a las autoridades estadounidenses realizar una investigación rigurosa para esclarecer lo sucedido.

“El personal del consulado ha estado en contacto con los familiares del señor Villegas para brindarles la asesoría legal y acompañamiento que requieran”, señaló la SRE.

Versión oficial del ICE

De acuerdo con autoridades estadounidenses, Villegas fue detenido en un operativo de tránsito y se negó a acatar las órdenes de los agentes. Durante el intento de fuga, habría atropellado y arrastrado a un oficial, lo que provocó que otro agente disparara en su contra, causándole la muerte en el lugar.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a funcionarios del ICE sacando al mexicano de un vehículo gris y colocándolo en la vía pública con visibles rastros de sangre.

¿Quién era Silverio Villegas?

Villegas, originario de Michoacán, trabajaba como cocinero en Chicago. Su muerte ha causado indignación entre organizaciones defensoras de migrantes, que cuestionan el uso de la fuerza en este tipo de operativos.

El agente del ICE que resultó herido permanece estable, mientras la Fiscalía local y autoridades federales continúan con las indagatorias.

El gobierno mexicano reiteró su compromiso con la protección de connacionales en el exterior y aseguró que dará puntual seguimiento a las investigaciones.

Hasta el momento, no se han anunciado sanciones contra los funcionarios involucrados ni se ha confirmado si habrá una investigación independiente sobre el caso.