La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó que México no dará marcha atrás a lo que llamó “el régimen de corrupción y privilegios” , al asegurar que el país continúa alineado al rumbo de la Cuarta Transformación.

“Hay algunos, poquitos nomás, que quieren regresar al régimen de corrupción y privilegios, pero qué les decimos: no más, México camina por el rumbo de la Cuarta Transformación de la vida pública de México” , declaró durante el informe del Plan General Lázaro Cárdenas en San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca.

Reiteró que su administración se apega al principio de “primero los pobres” y remarcó que los recursos públicos “ya no pertenecen a la élite política y económica” .

Sheinbaum también mencionó la reciente elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quien describió como “un indígena mixteco” , señalando que su llegada al cargo fue posible gracias a la reforma para la elección del Poder Judicial.

Acompañada por el gobernador Salomón Jara Cruz, la mandataria recordó que el plan lleva el nombre del general Lázaro Cárdenas, quien dedicó parte de su vida a esa región tras concluir su mandato.

Añadió que Lázaro Cárdenas Batel, hoy titular de la Oficina de la Presidencia, encabeza el proyecto.