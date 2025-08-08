México no aceptará fuerzas militares estadounidenses en el país
A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo que cada país debe atender la violencia y la inseguridad en su propia jurisdicción.
La Cancillería afirmó que México no aceptará una intervención extranjera en el país, luego que el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, hizo un llamado a construir un frente en común contra los cárteles.
"México no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio", señaló.
"Cada quien debe trabajar en su país, para atender las causas que provocan las adicciones y la violencia derivada del tráfico ilegal de drogas y de armas", agregó.
El embajador de Estados Unidos en México afirmó que ambas naciones tienen como enemigo en común a los cárteles de la droga, tras la revelación de una orden secreta que habría dado Donald Trump para atacar a esos grupos criminales en América Latina.
En su pronunciamiento, el diplomático sostuvo que "se trata de construir un frente conjunto e inquebrantable con México para defender a nuestros ciudadanos, desmantelar las redes de los cárteles y asegurar que las únicas personas que deban temer por su futuro sean aquellas que lucran con el asesinato, la adicción y el caos".
En respuesta, la Secretaría indicó que la colaboración y el diálogo binacional es la mejor herramienta para proteger a las comunidades.
"México seguirá trabajando de manera coordinada con los Estados Unidos. En particular en el combate al tráfico ilícito de drogas y de armas, lo cual es fundamental para disminuir la violencia", afirmó.