A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo que cada país debe atender la violencia y la inseguridad en su propia jurisdicción.

La Cancillería afirmó que México no aceptará una intervención extranjera en el país, luego que el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, hizo un llamado a construir un frente en común contra los cárteles.

"México no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio" , señaló.

"Cada quien debe trabajar en su país, para atender las causas que provocan las adicciones y la violencia derivada del tráfico ilegal de drogas y de armas", agregó.

El embajador de Estados Unidos en México afirmó que ambas naciones tienen como enemigo en común a los cárteles de la droga, tras la revelación de una orden secreta que habría dado Donald Trump para atacar a esos grupos criminales en América Latina.

En su pronunciamiento, el diplomático sostuvo que "se trata de construir un frente conjunto e inquebrantable con México para defender a nuestros ciudadanos, desmantelar las redes de los cárteles y asegurar que las únicas personas que deban temer por su futuro sean aquellas que lucran con el asesinato, la adicción y el caos" .

En respuesta, la Secretaría indicó que la colaboración y el diálogo binacional es la mejor herramienta para proteger a las comunidades.