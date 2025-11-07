La SRE y la SSPC desmintieron que se haya registrado o frustrado un intento de atentado contra Einat Kranz-Neiger

Autoridades federales negaron contar con registro alguno sobre un presunto ataque contra la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger, luego de que Estados Unidos acusara a Irán de haber planeado su asesinato.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron que no existe información oficial que confirme los hechos reportados por medios internacionales.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informan que no cuentan con reporte alguno respecto a un supuesto atentado en contra de la embajadora de Israel en México” , indicaron ambas dependencias.

México mantiene comunicación con embajadas

La Cancillería mexicana destacó que mantiene comunicación permanente con todas las representaciones diplomáticas acreditadas en el país, incluyendo la de Israel, mientras que la SSPC reafirmó su colaboración coordinada con agencias de seguridad extranjeras, siempre dentro del marco del respeto mutuo y la soberanía nacional.

“La SSPC reafirma su colaboración respetuosa y coordinada con las agencias de seguridad que así lo soliciten” , precisó la dependencia.

Estados Unidos señaló a Irán por planear el asesinato

El desmentido mexicano surge después de que un funcionario de Estados Unidos, bajo condición de anonimato, afirmara a Reuters que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán había conspirado para asesinar a la embajadora israelí en territorio mexicano.

“El complot fue contenido y no representa una amenaza actualmente” , declaró el funcionario.

El mismo representante añadió que este caso formaría parte de “una larga historia de planes de ataque letales de Irán contra diplomáticos, periodistas y disidentes en distintos países”, lo que, según él, debería ser motivo de preocupación internacional.

La acusación estadounidense se suma a una serie de denuncias de gobiernos occidentales sobre presuntas operaciones iraníes fuera de su territorio. Sin embargo, hasta el momento México no ha confirmado la existencia de ninguna amenaza o investigación relacionada con la embajadora Einat Kranz-Neiger.