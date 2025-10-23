Zhi Dong Zhang, alias 'Brother Wang', fue entregado a autoridades de Estados Unidos este jueves, tras ser recapturado en Cuba luego de escapar de su arresto domiciliario en Ciudad de México.

El gobierno de México entregó este jueves 23 de octubre a autoridades de Estados Unidos al ciudadano chino Zhi Dong Zhang, conocido como 'Brother Wang', señalado como uno de los principales operadores del tráfico internacional de fentanilo, cocaína y lavado de dinero.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la entrega se realizó luego de la recaptura del fugitivo en Cuba, tras haberse evadido de su arresto domiciliario en Ciudad de México en julio pasado.

"El día de hoy fue entregado a las autoridades de Estados Unidos, como resultado de las gestiones realizadas por la Fiscalía General de la República, en un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Relaciones Exteriores" , precisó el funcionario.

Zhi Dong Zhang fue detenido en octubre de 2024 en la capital mexicana, en cumplimiento de una orden de captura girada por la Corte Federal del Distrito Norte de Atlanta, que lo acusa de 13 cargos de tráfico de cocaína, fentanilo y lavado de dinero.

Pese a la gravedad de los cargos, un juez le concedió prisión domiciliaria, medida que le permitió escapar el 11 de julio de 2025, lo que desató un operativo de búsqueda internacional.

De acuerdo con García Harfuch, el fugitivo fue ubicado y detenido el 31 de julio en Cuba, junto con otras dos personas, gracias a la colaboración de agencias de inteligencia y a una Notificación Roja de Interpol.

El presunto capo, identificado también por sus vínculos con redes criminales en América, Europa y Asia, fue finalmente entregado por el gobierno cubano a las autoridades mexicanas, que este jueves concretaron su traslado y entrega a Estados Unidos.