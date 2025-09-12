El secretario Julio Berdegué confió en que el comercio pueda restablecerse antes de enero de 2026, aunque sin plazos inmediatos.

México y Estados Unidos mantienen negociaciones para resolver los conflictos comerciales que han frenado la exportación de ganado nacional y que también afectan al jitomate. Sin embargo, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, advirtió que aún no existen plazos definidos para una solución inmediata, aunque confió en que la reapertura ocurra antes de enero de 2026.

"No hay ninguna razón técnica o científica que justifique el cierre de fronteras a las exportaciones mexicanas. Son datos conocidos por nuestros socios estadounidenses, porque no es una campaña que hayamos hecho a espaldas de nadie. Los expertos de Estados Unidos están en Chihuahua revisando instalaciones en el marco de un protocolo que garantiza que cada cabeza de ganado que cruza a Texas es sana y libre de gusano barrenador" , señaló el funcionario.

En paralelo, Sonora puso en marcha un proceso clave para recuperar el acceso de su ganado al mercado internacional. Desde el lunes, técnicos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) realizan una verificación de cinco días que incluye la supervisión de puntos de internación, corrales cuarentenarios y engordas, con el fin de acreditar el estatus sanitario de la región.

Berdegué destacó que se espera que la revisión de los especialistas estadounidenses aporte nuevas evidencias que permitan normalizar el comercio de reses, al tiempo que reiteró que la restricción actual carece de sustento técnico y afecta directamente a los productores mexicanos.

En el caso del jitomate, que desde julio paga una cuota compensatoria de 17.09%, el titular de Sader informó que las cinco organizaciones de productores y exportadores "solicitaron al gobierno una serie de medidas mientras se logra negociar el nuevo acuerdo, y estas medidas ya están plenamente implementadas en total consenso".