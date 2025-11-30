Tanto el Gobierno federal estadounidense como el de Texas han exigido a México cumplir con lo pactado.

Tras la reunión del Consejo de Cuenca del Río Bravo, autoridades y especialistas reafirmaron que México no mantiene un adeudo actual de agua con Estados Unidos (EU), pues el propio Tratado de 1944 establece que el faltante del ciclo anterior puede reponerse hasta octubre de 2030.

Lo anterior ocurre luego de que, esta semana, la Administración del Presidente Donald Trump advirtiera que México debía cubrir el volumen de agua no entregado al finalizar el ciclo quinquenal en octubre de 2025.

Tanto el Gobierno federal estadounidense como el de Texas han exigido a México cumplir con lo pactado.

Durante el encuentro del grupo especializado del Consejo de Cuenca, los integrantes insistieron en que el país se encuentra dentro del plazo establecido por el Tratado.

“De conformidad con el Tratado, el faltante de mil 68 millones de metros cúbicos del final del Ciclo 36, se repone en el ciclo siguiente, esto es, se dispone hasta el 24 de octubre de 2030 para que se reponga, y se repone con agua procedente de los mismos tributarios” , señalaron.

En la sesión también se revisó la distribución del recurso hídrico dentro de la cuenca, que —recordaron— debe basarse estrictamente en el Tratado de 1944, en el marco jurídico mexicano y en acuerdos previos del propio Consejo.

En un documento oficial, el Consejo precisó que el Tratado de 1944 constituye 'la norma suprema' para la distribución de las aguas del Río Bravo, por lo que cualquier decisión debe sujetarse a su cumplimiento.

Asimismo, aclararon que las aguas de los afluentes nacionales del Río Bravo están vinculadas al uso internacional definido en el dictamen aprobado por el Senado en 1944.