La Presidenta Claudia Sheinbaum informó hoy, 22 de octubre de 2025, que por las lluvias del 6–9 de octubre suman 78 fallecidos y 23 personas no localizadas. Anunció el arranque de entrega de apoyos en Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Puebla.

Tres semanas después de las lluvias extraordinarias registradas del 6 al 9 de octubre, la cifra de víctimas mortales ascendió a 78 personas y se mantiene el reporte de 23 no localizadas, de acuerdo con la actualización presentada hoy por la Presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina.

Te puede interesar Lluvias aisladas en norte y noreste; dos frentes fríos llegarán a Sonora

"Ha habido personas localizadas con el 079 o el propio Gobierno del Estado ha buscado; dos personas que no habían sido identificadas y habían fallecido", explicó al detallar el avance en conteos y verificación en territorio.

La mandataria precisó que hoy inicia la entrega de apoyos económicos en Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Puebla, con un esquema de entrega directa operado por Servidores de la Nación tras el censo en zona de desastre.

“Se pone un módulo […] ahí se les entrega el recurso; se les va a dar un cupón para dos despensas y los enseres domésticos […] no hay intermediarios”, afirmó. En paralelo, reforzó que la coordinación entre dependencias federales y gobiernos estatales es central para acelerar la atención humanitaria y la reconstrucción.

En la medición de opinión pública —mencionada hoy en Palacio Nacional— se reportó un 65% de respaldo ciudadano a la respuesta presidencial, con cortes del 20 de octubre.