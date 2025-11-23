Personal médico da recomendaciones sobre qué hacer en caso que, como Valentina de 2 años, un menor ingiera veneno o un producto químico

Una niña de 2 años de edad fue trasladada de urgencia al Hospital General de Mexicali después de ingerir accidentalmente veneno para ratas en su domicilio, ubicado en el poblado Mazón Guerrero. La pequeña había consumido un raticida con apariencia de "churro" masticable, pero gracias a la rápida intervención de su madre, se logró evitar una tragedia.

La madre de la niña, identificada como Valentina, actuó con rapidez al arrebatarle el producto y lavarle inmediatamente la boca. Luego, la llevó por sus propios medios al centro de salud del kilómetro 43 en el Valle de Mexicali, desde donde paramédicos de la Cruz Roja la trasladaron de emergencia al Hospital General de la Ciudad.

Según informaron los paramédicos, la menor se encontraba estable y presentaba únicamente somnolencia. El tipo de veneno ingerido no contenía químicos de toxicidad extrema, como los órganos fosforados, lo que previno una tragedia inmediata.

Recomendaciones del personal médico

Este incidente resalta la importancia de la prevención y la rápida intervención en casos de intoxicación. Es fundamental mantener los productos químicos y venenos fuera del alcance de los niños y tomar medidas para evitar accidentes. En caso de intoxicación, es importante actuar con rapidez y seguir los siguientes pasos: