El juez Brian Cogan impuso a Ismael “El Mayo” Zambada una multa de 15,000 millones de dólares tras declararse culpable en Nueva York.

La multa de 15 millones de dólares impuesta por el juez Brian Cogan a Ismael “El Mayo” Zambada marca un precedente en los procesos judiciales contra líderes del narcotráfico. El monto fue calculado por autoridades estadounidenses a partir de las ganancias ilícitas generadas por el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con estimaciones, esa cifra ubicaría a Zambada como la tercera fortuna más grande de México, solo detrás de Carlos Slim Helú (82,500 millones de dólares) y Germán Larrea Mota Velasco (28,600 millones). El monto supera el patrimonio de figuras como María Asunción Aramburuzabala o la familia Baillères (9,000 millones cada uno).

En el ranking global de Forbes 2025, Zambada estaría en posiciones cercanas a empresarios como James Dyson (15,900 millones) y Lin Muqin & family (15,000 millones).

La cifra no corresponde a cuentas bancarias disponibles, sino a una estimación judicial basada en:

Volumen de drogas traficadas

Valor de mercado de las sustancias

Vienes identificados

Operaciones de lavado de dinero

Testimonios recabados en la investigación

Expertos en justicia financiera señalan que, en la mayoría de los casos, el gobierno estadounidense recupera solo una fracción de estas sumas mediante decomisos de bienes y activos.

Confesiones de Zambada

Durante su audiencia en la corte federal de Brooklyn, Zambada admitió haber traficado más de 1.5 millones de kilos de cocaína hacia Estados Unidos, además de otras drogas. También reconoció mantener durante décadas una red de corrupción con sobornos a policías, militares y políticos en México.

Antecedentes de multas en casos similares

En 2019, Joaquín “El Chapo” Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años, con una multa de 12,600 millones de dólares.

En 2025, Ovidio Guzmán López aceptó el decomiso de 80 millones de dólares en Chicago.

En 2024, Genaro García Luna recibió 38 años de prisión y una multa de 2 millones de dólares en Nueva York.

En marzo de 2025, Rubén Oseguera González “El Menchito” fue condenado a cadena perpetua más 30 años, con un decomiso de más de 6,000 millones de dólares.

La sentencia definitiva de Ismael “El Mayo” Zambada está programada para el 13 de enero de 2026 en Nueva York.