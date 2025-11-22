Conforme a videos y peritajes, el menor soltó el arma. Tras un forcejeo, Demetrio 'N' tomó la pistola del suelo y la accionó directamente contra el tirador, que ya no representaba ninguna amenaza, según establecieron los expertos forenses.

Víctor Manuel 'N', el joven de 17 años reclutado como sicario en el caso Carlos Manzo, fue ejecutado cuando ya estaba sometido y desarmado, y el responsable habría sido Demetrio 'N', entonces director de la Policía Municipal, estableció la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

De acuerdo con la mecánica reconstruida por peritos expuesta en la audiencia, Víctor Manuel se acercó entre la multitud durante el Festival de las Velas.

Primero hirió a un civil identificado como Félix, quien se tomaba una fotografía con el Alcalde, luego disparó seis veces contra Manzo.

Conforme a videos y peritajes, el menor soltó el arma. Tras un forcejeo, Demetrio 'N' tomó la pistola del suelo y la accionó directamente contra el tirador, que ya no representaba ninguna amenaza, según establecieron los expertos forenses.

Aunque el exmando policial declaró de manera inicial que disparó a "metro y medio" de distancia, los estudios balísticos lo contradijeron.

La reconstrucción de hechos también incorporó el testimonio de un paramédico, quien afirmó que los escoltas impidieron atender al adolescente herido y que sólo pudo revisarlo cuando intervino la Guardia Nacional (GN), pero el joven ya había muerto.

El homicida pudo haber sido entregado a autoridades ministeriales, pues lo tenían detenido.

"Se está investigando por qué el abatimiento en el lugar del homicida; porque al homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo, y hay un solo disparo que abate al homicida" , reveló en conferencia de prensa Ramírez Bedolla días después del hecho.

El ejecutor de Manzo vulneró la seguridad perimetral de 14 elementos de la Guardia Nacional , burló a los ocho escoltas del alcalde, y logró asesinarlo durante un evento del Día de Muertos, en plena plaza pública.

Tras atacar al Edil, intentó correr, pero fue detenido de inmediato, y entre golpes y gritos surgió un disparo y falleció.

Un video viralizado en redes registró cómo al momento que era atendido Manzo por paramédicos que pretendían revivirlo, a unos metros su ejecutor estaba en el piso con varias personas que lo rodeaban e insultaban.

Minutos antes de morir tras haber asesinado el Edil, el atacante recibió el reclamo: "¿Quién te mandó?... hijo de tu puta madre" .

La ejecución de Víctor Manuel ocurre en el mismo contexto en que las autoridades revelaron la existencia de un infiltrado en el círculo cercano de Manzo, que filtraba en tiempo real su ubicación al grupo criminal que planeó el atentado a través de mensajes cifrados en Threema.

La Fiscalía estatal prepara más imputaciones para la próxima audiencia en los juzgados federales, en el penal del Altiplano, donde permanece recluido Jorge Armando 'N', alias 'El Licenciado", presunto autor intelectual del crimen.

Por el caso, también siete guardias de Manzo fueron detenidos por omisión deliberada y ejecución extrajudicial.