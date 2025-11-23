El ataque contra el político que gobernó Zongolica de 2018 a 2021 bajo las siglas del PRD, y que actualmente como independiente buscaba la creación de un nuevo partido político, se registró en la localidad Piedras Blancas, a unos 10 kilómetros de distancia de la cabecera municipal.

El exalcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, fue asesinado a balazos este domingo en una comunidad de ese municipio ubicado en la región central montañosa de Veracruz, de acuerdo con autoridades locales.

El ataque contra el político que gobernó Zongolica de 2018 a 2021 bajo las siglas del PRD, y que actualmente como independiente buscaba la creación de un nuevo partido político, se registró en la localidad Piedras Blancas, a unos 10 kilómetros de distancia de la cabecera municipal.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó el inicio de la investigación del homicidio doloso a través de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y Derechos Humanos.

El equipo de trabajo de la víctima, cuya familia Mezhua Campos ha dominado políticamente la zona, reclamó el asesinato que se registra este mismo fin de semana en el que la presidenta Claudia Sheinbaum visitará la entidad.

"Repudiamos las acciones sin resultados de la gobernadora y la presidenta de la república. Aquí los resultados de su estrategia de Paz, cuando la única paz es para los delincuentes. Juan Carlos era un hombre de íntegro y de mucho oficio político, un gran ser humano" , postearon en su perfil oficial de redes sociales.

"Pedimos a todos eleven una oración por su eterno descanso" .

Este es el segundo exalcalde de Zongolica asesinado en los últimos años, pues en diciembre de 2024 mataron a Benito Aguas Atlahua cuando visitaba la zona en calidad de diputado federal del PVEM.

Tras el crimen, el legislador fue velado durante la madrugada en las instalaciones de la Agencia Funeraria 'Del Ángel y Hernández', ubicada en Córdoba, y después, a las 14:00 horas, fue trasladado a Zongolica para recibir un homenaje en la explanada del Ayuntamiento, ubicado en la región central montañosa.