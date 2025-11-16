De acuerdo con primeros reportes, un comando irrumpió y disparó a asistentes y participantes.

Un saldo de al menos siete muertos dejó una balacera en una carrera de caballos en Parral, Chihuahua.

El carril llamado Santa Teresa, donde se realizaba el evento, se ubica en la carretera que va de Parral a Jiménez.

Al sitio acudieron elementos de Guardia Nacional (GN) y policías estatales.

Al mismo tiempo del incidente, un bloqueo en la carretera Jiménez-Parral fue reportado a la altura del Cereso.

Tras los hechos violentos, el Alcalde Salvador Calderón ordenó la implementación de un operativo especial de vigilancia en todos los accesos carreteros a la ciudad de Parral.

La Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Municipal reforzarán la presencia preventiva.