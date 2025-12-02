El hallazgo ocurrió la madrugada de este día, en el kilómetro 29, a metros del Umbral del Milenio en Ciudad Juárez.

Tres sujetos fueron asesinados, mutilados y sus cuerpos abandonados en la entrada de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Según se detalló, junto a las víctimas había una cartulina con el mensaje: "Att. Pura Gente del Sombrero, 3 x 1" , además se señaló que un cuerpo estaba expuesto y los otros dos envueltos en cobijas grises.

Este hecho se da a unas horas de que las autoridades de los tres niveles de gobierno en Chihuahua destacaran la reducción de homicidios en la entidad durante el mes de noviembre.

Tras efectuar la mesa de seguridad institucional, destacaron que el mes de noviembre cerró con un total de 48 homicidios en Ciudad Juárez, lo que representa uno de los meses más bajos en cuanto a homicidios en los últimos ocho años.

De acuerdo con la información que dieron a conocer, los índices delictivos tuvieron un descenso durante los meses de octubre y noviembre, en comparación con el mismo periodo de años anteriores.

Acciones como la implementación de cateos por el personal de las distintas corporaciones ayudaron a limitar las acciones delictivas.

También se dio parte de los operativos implementados en las diferentes regiones de la entidad, para inhibir el delito y aprehender a los generadores de violencia, con especial atención en la frontera.

A dos días de diciembre suma cuatro personas asesinadas en esta frontera.

Las autoridades trabajan en esclarecer los hechos y hasta el momento no se reportan personas detenidas.