La gobernadora de Baja California asegura que la separación se realiza con respeto, después de que Carlos Torres renunciara a sus cargos.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó este miércoles que se encuentra en proceso de divorcio de su esposo, Carlos Torres Torres, exdiputado federal y excoordinador de proyectos especiales en el Ayuntamiento de Tijuana.

Durante su conferencia semanal, la mandataria fue cuestionada sobre la situación y respondió de manera breve pero clara:

“Estamos en proceso de divorcio, yo respeto mucho a Carlos, es un gran hombre, un gran papá y lo estamos haciendo pues con mucho cariño y mucho respeto” , expresó Marina del Pilar.

Marina del Pilar y Carlos Torres se casaron en 2019, y hace un año celebraron su quinto aniversario de bodas compartiendo en redes sociales mensajes sobre su relación. La gobernadora no ofreció más detalles sobre los motivos de la separación.

Revocación de visa

La confirmación del divorcio ocurre casi cinco meses después de que el gobierno de Estados Unidos revocara las visas de ambos. Primero fue Torres y posteriormente Marina del Pilar, lo que generó especulaciones sobre posibles investigaciones relacionadas con presuntos vínculos de Torres con actividades ilícitas, incluyendo el robo de combustible y supuestos nexos con el crimen organizado.

Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha explicado las razones de la revocación de las visas. Desde entonces, Torres se ha mantenido fuera de la vida pública, limitando su presencia a algunas actividades familiares compartidas en redes sociales.

En junio pasado, Carlos Torres renunció a sus cargos en el Ayuntamiento de Tijuana y en el gobierno del estado, argumentando que los señalamientos en su contra afectaban el clima político del estado. Además, indicó que se dedicaría a su familia y a nuevos proyectos personales.