El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, confirmó una visita a México del 2 al 4 de septiembre para abordar temas de seguridad, migración y cooperación comercial con autoridades mexicanas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizará una visita oficial a México del 2 al 4 de septiembre de 2025, como parte de su agenda de fortalecimiento de la relación bilateral.

De acuerdo con el Departamento de Estado, Rubio dialogará con autoridades mexicanas sobre acciones conjuntas contra el narcotráfico, el tráfico de fentanilo y la migración irregular, además de revisar la agenda comercial entre ambos países.

Durante su estancia en México, Rubio planteará la necesidad de reforzar las medidas de seguridad fronteriza y de implementar estrategias coordinadas para combatir a los cárteles del narcotráfico. También se prevé que se aborde el tema de la reducción del déficit comercial y el impulso a la prosperidad económica compartida.

Importancia del viaje

Esta será la cuarta gira internacional de Rubio en el continente americano desde que asumió el cargo de secretario de Estado, lo que refleja, según el gobierno estadounidense, el “compromiso de proteger sus fronteras y fortalecer los lazos con México”.