El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribó este miércoles a Palacio Nacional para sostener un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mañana de este miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El encuentro forma parte de una agenda binacional centrada en comercio internacional, cooperación en seguridad y estrategias contra el narcotráfico.

De acuerdo con la Presidencia de la República, durante la reunión se abordarán medidas para reforzar la seguridad en zonas de alta violencia, así como mecanismos de coordinación para frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. También se prevé diálogo sobre inversiones y desarrollo regional en el marco de los acuerdos comerciales vigentes.

La visita de Rubio ocurre tras semanas de declaraciones cruzadas entre los gobiernos de ambos países en torno al combate al crimen organizado. Sheinbaum ha reiterado que la colaboración se dará con respeto a la soberanía de México, mientras que la administración de Donald Trump ha insistido en la necesidad de acciones conjuntas más contundentes.

Expectativas del encuentro

Se espera que al término de la reunión se ofrezca un mensaje conjunto sobre los principales acuerdos alcanzados, particularmente en materia de seguridad fronteriza y cooperación económica.



