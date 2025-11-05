Por cuarto día consecutivo, las protestas congregaron a distintos sectores de la ciudadanía para recordar al munícipe, asesinado el pasado 1 de noviembre.

Transportistas, ciudadanos y sindicatos se manifestaron en las calles de Uruapan en demanda de justicia para el alcalde Carlos Manzo.

Por cuarto día consecutivo, las protestas congregaron a distintos sectores de la ciudadanía para recordar al munícipe, asesinado el pasado 1 de noviembre.

" Carlos Manzo, presente. Exigimos justicia" , versan las pancartas que colocaron los camioneros sobre sus unidades.

Los choferes avanzaron en caravana sobre Lázaro Cárdenas, haciendo sonar sus cornetas para hacerse presentes.

"Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el Gobierno" , demandaron.

Vestidos de blanco, con flores y cartulinas, los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales y del Sindicato de Aseo Público en Uruapan marcharon hacia la pérgola de Lázaro Cárdenas, desde donde se pronunciaron porque existan cambios en la ciudad, desde la crianza en los hogares.

"De que toda la inseguridad que tenemos cambiara, pero ¿qué hacemos? A veces como ciudadanos, muchas veces somos responsables de las causas que muchas veces ocasionamos" , expusieron los manifestantes.

Mientras tanto, en las inmediaciones del Congreso, en Morelia, donde en un par de horas la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, rendirá protesta como Presidenta Municipal suplente, avanza el Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo, con dirección hacia el Palacio de Gobierno.

Algunas de las protestas previstas para hoy en la capital michoacana fueron pospuestas para permitir que Quiroz asuma la Alcaldía.