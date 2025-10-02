La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que tres policías permanecen delicados y aclaró que no hubo elementos fallecidos durante los disturbios.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la marcha conmemorativa por el 57 aniversario del 2 de octubre dejó un saldo de 94 policías y 29 civiles lesionados, luego de los enfrentamientos registrados en el Centro Histórico.

De acuerdo con la dependencia, los uniformados fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica especializada. La mayoría de ellos podrían ser dados de alta en las próximas horas; sin embargo, tres policías se reportan en estado delicado y requerirán mayores cuidados.

En tanto, los equipos de emergencia brindaron atención prehospitalaria a 29 civiles que resultaron heridos durante la movilización.

La SSC desmintió las versiones difundidas en redes sociales sobre el supuesto fallecimiento de un policía a causa de quemaduras. “Ningún elemento perdió la vida en los hechos ocurridos” , precisó la corporación.

La marcha, que inició de forma pacífica desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, derivó en enfrentamientos cuando un grupo de encapuchados, identificado como bloque negro, lanzó petardos, bombas molotov y otros objetos contra elementos de seguridad en la avenida 5 de Mayo y en las inmediaciones del Zócalo capitalino.

En total, 123 personas resultaron lesionadas durante la jornada conmemorativa. La SSC señaló que continuará informando sobre la evolución del estado de salud de las personas hospitalizadas.