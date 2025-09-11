El legislador federal Manuel Espino fue hospitalizado de urgencia tras un derrame cerebral la noche del miércoles. Ricardo Monreal confirmó que se encuentra en terapia intensiva y bajo vigilancia médica.

El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó este jueves que el legislador Manuel Espino sufrió un derrame cerebral y fue intervenido quirúrgicamente la noche del 10 de septiembre.

“Ayer tuvo un derrame en el cerebro, lo intervinieron a las 9:00 o 10:00 de la noche, está en terapia intensiva”, declaró Monreal, también coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro.

La noticia generó reacciones inmediatas en el ámbito político. La dirigente estatal de Morena en Durango, Lourdes García Garay, expresó en redes sociales su solidaridad y los mejores deseos para la pronta recuperación del legislador.

El estado de salud de Espino continúa bajo observación médica y se espera un nuevo reporte en las próximas horas.

Trayectoria de Manuel Espino

Espino cuenta con una amplia carrera política que incluye su paso como dirigente nacional del Partido Acción Nacional y su posterior integración a la vida legislativa federal. Actualmente se desempeña como diputado en la Cámara de Diputados, donde ha tenido participación en temas de seguridad y gobernanza.

Hasta ahora no se ha detallado el hospital en el que se encuentra internado ni el pronóstico médico a corto plazo. Autoridades legislativas indicaron que se mantendrán atentos a su evolución y que informarán de manera oficial sobre cualquier cambio en su estado de salud.



