Docentes de distintos estados protestaron por horas en las autopistas México–Puebla, México–Cuernavaca y México–Toluca.

Por segundo día consecutivo, la CNTE mantiene movilizaciones en la capital del país. Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y docentes del Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa (MMCRE) mantienen este viernes su jornada de protestas como parte del paro nacional de 48 horas, liberando el paso en la caseta de San Marcos Huixtoco, en la autopista México–Puebla por aproximadamente tres horas.

Liberan casetas por horas

Desde primeras horas del viernes, integrantes de la CNTE arribaron a bordo de siete autobuses al kilómetro 33 de esta vía, mientras que contingentes del MMCRE llegaron por cuenta propia desde municipios del Valle de México como Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca y Chimalhuacán.

En el lugar, Efraín Picasso Pérez, de la dirección política nacional de la CNTE, advirtió a la presidenta Claudia Sheinbaum que, si no se atienden las demandas del magisterio, las movilizaciones aumentarán su intensidad y podrían extenderse incluso durante el Mundial de Futbol 2026.

Los manifestantes criticaron a Morena y al Gobierno Federal por lo que calificaron como un “doble discurso”, señalando privilegios de figuras como el senador Gerardo Fernández Noroña y el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado. También reprocharon que la SEP prometa erradicar el analfabetismo para 2026 sin atender el rezago educativo en zonas rurales.

Después de tres horas de permitir el libre tránsito por las casetas México–Cuernavaca (Secciones 9, 10 y 11), México–Puebla (Sección 22) y México–Toluca (Secciones 7 y 14), sin que se registraran afectaciones vehiculares, los maestros se retiraron entre las 14:00 horas (GMT)

Este mismo día, podrían levantar también el plantón instalado en San Lázaro, frente a la Cámara de Diputados, que instalaron el 13 de noviembre.

Las demandas del magisterio

Los profesores exigen:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y la Reforma Educativa de 2019.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social en el marco de la discusión de la Ley de Egresos 2026.

Reinstalación de mesas tripartitas de negociación.

Mejoras a escuelas en zonas rurales.

La CNTE también rechazó nuevamente la Reforma Educativa del sexenio pasado, al señalar que el examen de oposición limita el acceso a la carrera magisterial y afecta procesos de promoción laboral.

La organización prevé una asamblea nacional el 22 de noviembre, donde analizarán un eventual paro de 72 horas o incluso un paro indefinido si no hay respuesta a sus exigencias. Un mitin está programado para las 15:00 horas en la Ciudad de México para concluir esta jornada de movilizaciones.