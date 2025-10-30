La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Emmanuel Macron vendrá a México el 7 de noviembre para dialogar sobre la repatriación de antiguos códices; también sostendrá un breve encuentro con empresarias y empresarios.

Claudia Sheinbaum confirmó que el presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron, visitará México el 7 de noviembre con una agenda breve cuyo eje será la repatriación de antiguos códices mexicanos.

La mandataria precisó que, aunque los pormenores aún se afinan, el visitante también sostendrá un encuentro con el sector empresarial.

Sheinbaum explicó que la visita, pospuesta previamente en septiembre, fue reprogramada y ya cuenta con confirmación para el 7 de noviembre. Señaló que “el mayor interés” de su gobierno es avanzar en gestiones para que piezas como el Códice Borgia —considerado clave por especialistas e instituciones— regresen al país.

La presidenta añadió que el presidente francés viajará acompañado por una delegación empresarial para dialogar con contrapartes mexicanas sobre temas de negocios e inversión.

Ventana diplomática

El anuncio abre una ventana diplomática para revisar rutas legales y técnicas de repatriación de patrimonio documental, así como oportunidades de cooperación cultural y académica.

En lo económico, el encuentro con el sector privado podría traducirse en nuevos canales de articulación con empresas francesas, en particular en manufactura avanzada, energía y movilidad.

La Presidencia y Cancillería trabajan en el esquema de reuniones, tiempos y sedes. Las dependencias culturales coordinarán con sus pares francesas el intercambio de información sobre trazabilidad, conservación y criterios de custodia de los manuscritos, además de eventuales convenios marco.