Jorge Echaide, un emprendedor oaxaqueño de 28 años, acusó a Luis Harvey y otros empresarios de involucrarlo en un esquema irregular de terrenos valuado en más de mil 500 millones de pesos.

Luis Harvey, empresario conocido por su participación como inversionista en varias temporadas del programa televisivo Shark Tank México, fue denunciado junto con los empresarios Benjamín Beja y Federico Bárcena por la presunta comisión del delito de despojo inmobiliario.

La querella fue interpuesta por Jorge Echaide, un joven emprendedor oaxaqueño de 28 años, quien asegura haber sido involucrado en un esquema de adquisición irregular de predios en Oaxaca y Baja California Sur.

De acuerdo con el denunciante, fue invitado a participar en la regularización de más de mil 500 hectáreas en Baja California Sur, con un valor estimado en mil 500 millones de pesos. Sin embargo, al descubrir que los terrenos no eran legítima propiedad de los empresarios, rechazó continuar y, según su relato, comenzó a recibir amenazas directas.

Echaide señaló que entre las represalias enfrentó acoso en redes sociales contra él y su pareja, amenazas de muerte, audios intimidatorios y el intento de despojo de un terreno en Puerto Escondido valuado en aproximadamente 60 millones de pesos.

"Desde diciembre mi vida ha sido una constante batalla, tengo pruebas de todo: audios, mensajes, contratos y demás" , indicó el afectado en un comunicado.

El joven y su prometida se mudaron a la Ciudad de México, pero denuncian que las amenazas persisten. La más reciente querella fue presentada el pasado 9 de septiembre de 2025 ante la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Luis Harvey, economista y empresario, hizo su fortuna como fundador de Nexxus Capital, fondos de capital privado en México. (Tomada de redes)

La denuncia también incluye acusaciones de abuso de poder empresarial, colusión con estructuras legales y el uso del prestigio público como escudo para operaciones presuntamente irregulares.

El caso llegó al Poder Judicial, donde el 14 de marzo de este año el Juzgado Quincuagésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió una sentencia que desvincula a Jorge Echaide de Harvey, Beja y Bárcena.

El economista es conocido en México al haber participado en las temporadas 3 y 4 del programa para emprendedores 'Shark Tank: México' que se transmite en el País por Sony y sus filiales, quedando limitada su participación a los años 2018 y 2019 con "tiburones" como Carlos Bremen (QEPD), Arturo Elías Ayub y Rodrigo Herrera.