El Tecnológico de Monterrey celebró la primera edición de LuchaLibro Tec, una competencia que fusiona la escritura creativa con la emoción de la lucha libre, promoviendo el talento literario joven y la formación humanista en el marco de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2025.

El Tecnológico de Monterrey llevó a cabo por primera vez la competencia LuchaLibro Tec, un encuentro de escritura creativa en vivo inspirado en la lucha libre mexicana, realizado en el marco de la Feria Internacional del Libro Monterrey (FIL MTY) .

Este formato, creado en 2009 por el escritor peruano Christopher Vásquez, busca descubrir talentos literarios emergentes y brindarles la oportunidad de su primera publicación formal. En su adaptación al entorno del Tec, se firmó un acuerdo de colaboración que permitió mantener la esencia de la marca, ajustando reglas y criterios a la identidad universitaria.

Durante las rondas, los estudiantes, ocultos tras una máscara y un seudónimo luchístico, se enfrentaron en “batallas literarias”, escribiendo relatos originales en cinco minutos a partir de tres palabras sorpresa. Los textos fueron proyectados en tiempo real y evaluados por un jurado de escritores y editores.

Humanidades en acción

La actividad, impulsada por la Escuela de Humanidades y Educación, promueve la lectura, la escritura y la creatividad como pilares de la formación integral.

“ Buscamos promover la formación humanista dentro y fuera del aula mediante experiencias creativas, dialógicas, reflexivas y de autoconocimiento que desarrollen el aprecio por la cultura y sus diferentes manifestaciones. ‘LuchaLibro Tec’ es un ejemplo del tipo de vivencia humanista que deseamos ofrecer a nuestros estudiantes, a sus familias y a su comunidad ”, destacó Ana Lucía Macías Chiu, directora nacional de Desarrollo Cultural y de Pasión por la Lectura.

Ganadores y publicación

En la gran final, celebrada los días 16 y 17 de octubre, participaron 14 estudiantes ante más de 150 asistentes. En la categoría profesional, Natalia Mares del Bosque, bajo el seudónimo Nigromante, resultó ganadora; mientras que en Bachillerato triunfó Regina Magaly Cárdenas Núñez, conocida como La Catrina.

Los relatos ganadores formarán parte de la antología Contra las cuerdas: Cuentos de escritores-luchadores, publicada por Ediciones Tec con distribución digital e impresión bajo demanda.

El evento reunió a más de 80 profesores, escritores y gestores culturales, consolidando un espacio que fusiona la pasión por las letras con el espíritu creativo del Tecnológico de Monterrey.