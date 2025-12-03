La Lotería Nacional emitió 2.4 millones de billetes conmemorativos del 30° aniversario del SNSP, con un Premio Mayor de 11 millones de pesos.

Lotería Nacional y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentaron el billete del Sorteo Zodiaco Especial No. 1729, emitido en homenaje a las tres décadas de trabajo institucional, coordinación y servicio público del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Presentación oficial del billete conmemorativo

El acto fue encabezado por Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del SNSP, y Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional.

Durante la presentación, Olivia Salomón destacó que el diseño del billete honra el profesionalismo, valentía y compromiso de mujeres y hombres que, desde los ámbitos federal, estatal y municipal, sostienen la seguridad pública del país. Subrayó que el SNSP representa uno de los esfuerzos más relevantes del estado mexicano, al articular a los tres órdenes de gobierno para fortalecer capacidades, prevenir el delito, atender las violencias y garantizar derechos.

" El billete recorrerá el país llevando el mensaje de que, a treinta años de su creación, el Sistema sigue siendo la columna vertebral para coordinar, prevenir, investigar y proteger a la población ", afirmó la titular de Lotería Nacional.

Reconocimiento a servidores públicos destacados

Por su parte, Marcela Figueroa Franco resaltó que este billete conmemorativo es un símbolo arraigado en la memoria mexicana, pues representa esperanza, emoción y solidaridad. Agradeció a la Lotería Nacional por reconocer el 30° aniversario del SNSP y destacó que este gesto acerca a la ciudadanía al trabajo cotidiano de las instituciones de seguridad.

Subrayó que los avances del SNSP se han consolidado bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y con la operación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública a cargo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, orientada a fortalecer un modelo de seguridad más eficiente y profesional.

Figueroa Franco agradeció a las miles de servidoras y servidores públicos que han contribuido durante estas tres décadas, a construir un país mejor coordinado y con mayor capacidad institucional.

En este espíritu, se llevó a cabo la entrega del Reconocimiento a la Integridad y Servicio Público 2025, a una colaboradora y un colaborador del SESNSP, por su actuación íntegra y destacada en la institución.

Se emitieron 2 millones 400 mil billetes con la imagen del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los cuales se venderán a lo largo de todo el país. El sorteo se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre, con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa total de 43 millones de pesos.