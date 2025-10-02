Después de varios días de búsqueda, el cuerpo de Hugo González fue localizado sin vida en Nayarit.

Un trágico desenlace se vivió en la búsqueda de un menor de 13 años que había sido reportado como desaparecido en el municipio de Mezquital, Durango.

El niño, identificado como Hugo González Carrillo, fue arrastrado por la corriente del río Huazamota y, tras varios días de intensas labores de rescate, fue localizado sin vida en territorio de Nayarit.

Fue arrastrado por la corriente a otro estado

El accidente ocurrió el pasado lunes 29 de septiembre, cuando el menor se encontraba en compañía de su hermano y un amigo en la comunidad de La Arena. Según los primeros reportes policíacos, el adolescente se resbaló, golpeó la cabeza y quedó imposibilitado para salir del agua, siendo llevado por la corriente. La noticia de su desaparición generó una gran movilización de familiares, habitantes de la región y cuerpos de emergencia.

Las labores de búsqueda fueron coordinadas por autoridades de Durango y Nayarit, con el apoyo de la Guardia Nacional, la Sedena, elementos de Protección Civil y policías estatales y municipales.

Finalmente, el cuerpo del menor fue encontrado el miércoles en la comunidad de Jesús María, municipio El Nayar, Nayarit, atorado entre ramas y árboles a orillas del río.

La noticia ha causado profunda consternación en ambas comunidades, donde familiares y vecinos esperaban un milagro. Autoridades estatales expresaron sus condolencias y destacaron el esfuerzo conjunto en la búsqueda. Los restos del menor serán entregados a sus familiares para los servicios funerarios correspondientes.

El hallazgo del cuerpo del menor ha generado un gran dolor en la comunidad, que se une en solidaridad con la familia en este momento de duelo. La tragedia sirve como un recordatorio de la importancia de la seguridad y la precaución en áreas cercanas a cuerpos de agua, especialmente durante la temporada de lluvias.



