Su cuerpo fue encontrado en una habitación de hotel de la Zona Dorada, con signos de violencia.

Tras cuatro días de intensa búsqueda, la familia de Anyella Cota Santos, de 24 años, confirmó su muerte mediante redes sociales. La joven, maestra auxiliar en el Preescolar Santa Teresa, fue reportada desaparecida el pasado 20 de octubre en Mazatlán, Sinaloa, y su caso activó el Protocolo Alba .

Cota Santos era originaria del municipio de Escuinapa, Sinaloa. Su desaparición se produce en medio de una preocupante ola de privaciones de la libertad en Mazatlán durante octubre, donde al menos 11 personas permanecen no localizadas.

La desaparición

Según la Fiscalía General del Estado (FGE), Anyella salió de su domicilio y no se presentó a su trabajo, lo que provocó que familiares la reportaran como desaparecida el día siguiente. La ficha de búsqueda, emitida el 22 de octubre, describía a la joven como de cabello largo, lacio y castaño claro, tez morena clara, ojos cafés, cejas delgadas y un lunar en el pecho.

El preescolar Santa Teresa aclaró que la joven no fue privada de la libertad en el plantel y agradeció el apoyo para difundir información relevante sobre su paradero.

Hallazgo del cuerpo

Medios locales reportaron que el cuerpo de Anyella fue encontrado en una habitación de hotel de la Zona Dorada del puerto, con signos de violencia, aunque su identidad no pudo confirmarse de inmediato debido a las condiciones en que fue localizado.

Verona Hernández Valenzuela, vocera de la Secretaría de Seguridad Pública, señaló que hasta el viernes solo existía el reporte de una mujer sin vida en el hotel, pendiente de confirmación oficial.

Al día siguiente, la FGE confirmó su hallazgo en un boletín emitido este sábado por la mañana informando la desactivación de la alerta de búsqueda. Sin embargo, no han detallado si se abrió una carpeta de investigación por feminicidio u homicidio.

Homenajes

La tía de Anyella, María Eugenia Santos Resendiz, compartió en su cuenta de Facebook que el cuerpo de la joven sería velado en la funeraria Santa Cecilia. Por su parte, el Preescolar Santa Teresa anunció que este sábado a las 5:00 de la tarde se celebrará una misa en la Iglesia Divino Redentor en memoria de la maestra.

El colectivo Orquídeas Moradas de Escuinapa expresó su dolor y solidaridad con la familia:

"Aunque nos la arrebataron, no la van a borrar. Hoy Escuinapa está consternado, con rabia y con tristeza. Anyella era una mujer buena, alegre, trabajadora y con sueños que le fueron arrebatados" , indicaron en un comunicado.

Desapariciones recientes en Mazatlán

La desaparición de Anyella se suma a otras de este mes de octubre, entre ellas: