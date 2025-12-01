Confirmaron que los elementos desaparecidos desde el 25 de noviembre fueron encontrados en buen estado de salud.

Los dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que habían sido privados de su libertad en Zapopan, Jalisco, fueron localizados con vida y en buen estado de salud, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó durante su conferencia matutina. Ambos agentes fueron hallados tras un trabajo coordinado entre autoridades federales y estatales.

"A ver lo que me informan, pero yo preferiría que lo informe el secretario de Seguridad, los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, secuestrados por un grupo criminal en Jalisco, fueron encontrados en buen estado de salud. Ese es el recado (que me pasan)” , dijo la mandataria al leer la nota que le entregaron en plena conferencia.

El secuestro

Los dos elementos habían sido reportados como no localizados el pasado martes 25 de noviembre, cuando realizaban labores de inteligencia e investigación de campo en una zona donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Fraccionamiento Virreyes, en Zapopan. De acuerdo con la SSPC, los agentes viajaban en un vehículo oficial rumbo a un operativo en Guadalajara, pero no llegaron al punto de reunión, por lo que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por la privación ilegal de la libertad.

Ese mismo día, policías municipales encontraron un automóvil gris abandonado y con impactos de arma de fuego en el Parque Hundido Virreyes.

Casi una semana después, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch confirmó también la localización de los agentes y aseguró que pronto podrán reunirse con sus familias. “Nuestros compañeros […] se encuentran bien y pronto estarán con sus familias”, publicó en un comunicado de redes sociales.

El funcionario agradeció el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, por su participación en la búsqueda.