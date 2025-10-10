El Sistema Estatal de Protección Civil de Hidalgo reportó 88 derrumbes, 24 deslaves, 77 anegaciones y la caída de 51 árboles en distintas regiones.

Las lluvias de las últimas horas han provocado un amplio saldo de afectaciones en el centro y oriente del país.

El Sistema Estatal de Protección Civil de Hidalgo, coordinado por la Secretaría de Gobierno, informó que se han registrado 88 derrumbes, 24 deslaves, 77 anegaciones y la caída de 51 árboles en distintos puntos del estado.

Las autoridades mantienen activos los protocolos de atención y auxilio, ante el riesgo de que las condiciones meteorológicas se mantengan durante el fin de semana.

Tragedia en carretera

Uno de los hechos más graves ocurrió en las curvas de la Herradura, sobre la carretera Acaxochitlán–Tlategco, en el tramo conocido como Venta Quemada, donde un vehículo se accidentó a causa del pavimento mojado.

Dos personas murieron en el lugar y dos menores de edad fueron trasladados en estado delicado al Hospital General de Tulancingo, donde permanecen bajo observación médica.

Veracruz: rescatista arrastrado

En el norte de Veracruz, un elemento de seguridad pública perdió la vida mientras auxiliaba a civiles atrapados por las inundaciones generadas por el desbordamiento del río Cazones, en el municipio de Poza Rica.

De acuerdo con reportes oficiales, el uniformado fue arrastrado por la corriente durante el rescate de una familia que había quedado atrapada en una zona anegada.

La Secretaría de Marina (Semar) activó el Plan Marina en su Fase de Auxilio, desplegando personal naval en comunidades afectadas por el impacto del sistema de lluvias.

Querétaro: menor muere tras derrumbe

En Querétaro, un niño de seis años falleció tras el derrumbe de un cerro mientras caminaba junto a su padre por un sendero habilitado de manera temporal debido a obras en la zona.

Pese a los esfuerzos de los cuerpos de rescate, el menor no sobrevivió al impacto.

Más de 90 elementos de la Sedena y la Guardia Nacional participan en labores de auxilio y despeje de caminos en los municipios de Peñamiller, Jalpan y Landa de Matamoros, informó Protección Civil estatal.

Recomendaciones a la población

Protección Civil exhortó a evitar transitar por carreteras serranas o zonas inundadas, así como mantenerse informada a través de canales oficiales.

Las autoridades federales, estatales y municipales reforzaron la vigilancia en ríos, laderas y caminos rurales, mientras el Ejército y la Guardia Nacional continúan con evacuaciones preventivas.

“La prioridad es preservar la vida. Las pérdidas humanas registradas en estos días evidencian la fuerza de la naturaleza y la importancia de extremar precauciones”, concluye el reporte estatal.