La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), encabezó la ceremonia de conmemoración del Bicentenario en la Mar, desde el Fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz.

Durante el acto, Sheinbaum convocó a las y los mexicanos a la constante defensa de la independencia y soberanía de México, así como a la lucha por la justicia, la verdadera democracia y la libertad, ya que puntualizó, la historia demuestra que quienes convocan al odio y al injerencismo extranjero nunca triunfan.

“Es así que la historia nos muestra que no triunfa quien convoca a la violencia como instrumento de presión, o quien cree que unas cuantas personas callan la alegría de un pueblo” , dijo.

“Mexicanas y mexicanos, hoy como ayer, estamos llamados a defender nuestra independencia y la justicia, las naciones del mundo miran a México con esperanza y admiración, porque aquí la patria se defiende con amor y cuando el amor por el pueblo, el amor por la patria y la razón se unen, el odio y el llamado al injerencismo se debilitan” , añadió.

La mandataria además reconoció la labor de la Armada de México, por su entrega diaria, su disciplina, su valentía y su vocación de paz.

La jefa del Ejecutivo realizó la cancelación del Timbre Postal conmemorativo a los 200 años de la Independencia en la Mar, develó la placa conmemorativa y entregó condecoraciones al Mérito Bicentenario y Menciones Honoríficas a cadetes y personal de la Secretaría de Marina (Semar).