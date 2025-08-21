El homicidio de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, ocurrido en Zapopan, Jalisco, apunta a dos líneas de investigación: un ajuste de cuentas y el contenido de sus canciones. Hasta el momento no hay detenidos.

La Fiscalía de Jalisco mantiene abiertas dos hipótesis en torno al asesinato de Ernesto Barajas, cantante y fundador de Enigma Norteño, ocurrido el martes 19 de agosto en una pensión de autos en Zapopan.

De acuerdo con reportes preliminares, las autoridades analizan si el homicidio estuvo relacionado con un ajuste de cuentas o con el contenido de algunas canciones del intérprete, las cuales narraban situaciones asociadas al crimen organizado.

Años atrás, el músico originario de Culiacán, Sinaloa, denunció haber recibido amenazas de muerte por presuntos integrantes de un grupo criminal. Esa situación lo llevó a mudarse a Jalisco, donde finalmente fue atacado.

Durante el atentado también falleció otro hombre y una mujer resultó lesionada. Hasta ahora no se ha reportado la detención de los responsables ni se han revelado avances sobre el móvil del crimen.

Con 38 años, Barajas era considerado uno de los referentes del regional mexicano. Alcanzó popularidad con corridos como “Los lujos del R” y “Háganse a un lado”.



